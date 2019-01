Terugluisteren: 'Het is hier geen Wilde Westen, maar ook geen Veluwe'

"Het is hier geen Wilde Westen, maar ook geen Veluwe", zegt de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga (Handhaving). In het radioprogramma Rijnmond Nu spreekt hij met criminoloog Tom de Leeuw en Ronald Schouten van het initiatief 'Wapens de Wijk uit' over de vele dodelijke steek- en schietincidenten van de afgelopen weken in Rotterdam.

“Mensen zeggen heel terecht dat ze dit buitensporig vinden. Dat is ook precies de houding die we als bestuur van de stad hebben. We vinden dit absoluut niet normaal", vertelt de wethouder. "Maar we moeten het ook relativeren. Het is beter dan in de 80- en 90-er jaren."

Rotterdam werd de afgelopen twee weken opgeschrikt door een aantal incidenten. Zo werden er afgelopen week drie jongens neergestoken voor discotheek Vibes en werd een bekende rapper doodgeschoten op straat.



Het aanpakken van illegaal vuurwapenbezit heeft volgens de wethouder de hoogste prioriteit. Ronald Schouten van 'Wapens de Wijk uit' wil ook het imago van vuurwapenbezit aanpakken. “Hoe mooi zou het zijn dat wapens het omgekeerde worden van stoer. Ik vind het goed om wapen uit de macho-sfeer te halen. Je bent bang met een vuurwapen.”

"Vroeger werd er weleens een tik uitgedeeld, maar dat is niet meer. We moeten de balans in normen en waarden vinden", besluit Schouten.

Hoe nu verder?

De criminaliteitscijfers in Rotterdam zijn het afgelopen jaar gedaald. Toch voelt dat na alle recente incidenten voor lang niet alle Rotterdammers zo. "Mensen weten soms niet hoeveel incidenten er echt zijn. Ze moeten goed geïnformeerd worden over hoe veilig het écht is. In proporties is het prima. In Nederland hebben we heftigere periodes gehad. Maar ik wil niet wegpoetsen dat we even teveel narigheid in de stad hebben", vertelt Wijbenga.

Volgens criminoloog Tom de Leeuw wordt er vaak te weinig gekeken naar de context van incidenten. "Er komt vaak maar mondjesmaat informatie vrij en dat maakt dat er interpretaties ontstaan bij mensen die dat horen in de media. Dat kan tot grotere proporties leiden dan wat er feitelijk aan de hand is."