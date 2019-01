Wooning Zesdaagse van Rotterdam van start: 'Dit is uniek'

De 36e editie van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam gaat losbarsten. Van donderdag 3 januari tot dinsdag 8 januari kan iedereen in Rotterdam Ahoy genieten van dit spektakel in het baanwielrennen. "Dit evenement is uniek", zegt wedstrijdleider Michael Zijlaard.

Alles in de hal is klaar voor zes dagen lang topsport. "Als je van wielrennen houdt, dan is dit uniek", legt Zijlaard uit. "Als je in de zomer naar Niki Terpstra wilt kijken, dan zie je met een beetje geluk hem in het peloton voorbij schieten. Hier zit je een paar uur lang een paar meter van de renners af. Dan kun je Terpstra een heel avond lang zien knallen."

Terpstra is samen met Fransman Thomas Boudat één van de dertien koppels. Wedstrijdleider Peter Schep vindt dat het deelnemersveld net zo sterk als bij de vorige editie van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam.

Schep is ook over het niveau van de Nederlandse sprintteam te spreken. Die ploeg is huidig Europees- en Wereldkampioen. "Dat maakt het wel bijzonder. Ondertussen zijn ze vaste gasten bij de Wooning Zesdaagse. Maar het neemt niet weg dat het uniek in Nederland is en dat we daar in Rotterdam trots op zijn", aldus Schep.

Gesplitst duo

Dit jaar rijden Kenny De Ketele en Moreno De Pauw niet samen tijdens de koppelkoers. Het Belgische duo was vorig jaar met afstand de beste. De Ketele en De Pauw koersen tijdens deze editie van de Wooning Zesdaagse met een andere partner. "We willen graag de wereldkampioenen en Europees kampioenen aan de start hebben", zegt Schep.

"Maar we hebben aan onze visie vastgehouden", legt Schep uit. Dus start De Ketele met landgenoot Robbe Ghys, die samen het EK in Glasgow wonnen. De Pauw koerst met Pim Lighart uit Nederland. "Ook in overleg met de sponsors hebben we gezegd dat we dit sportief graag willen."

Iedere avond zendt TV Rijnmond het programma Zesdaagse TV uit. Daarin aandacht voor de wedstrijden en achtergronden van de opening van het sportjaar in onze regio. Iedere avond is de wedstrijd op onze website te volgen via een livestream. Tijdens de slotavond maken we zelfs een live programma, dat te zien is op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.