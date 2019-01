Teleurstelling en verheuging na uitspraak Raad van State over surfparadijs RiF010

Het nieuws dat de komst van RiF010, een watersportcentrum in het centrum van Rotterdam, een stap dichterbij is, wordt met gemengde gevoelens ontvangen. Advocaat Bart Jan Walraven is teleurgesteld in de uitspraak, terwijl omwonende Nicholas Zegers niet kan wachten tot het surfparadijs klaar is.

RiF010 is een watersportcentrum dat moet verrijzen in en rond het water aan de Keizerstraat. De bedoeling is dat er een surfinstallatie komt, waar kunstmatige golven worden gemaakt waarop je kunt surfen, kanoën en bodyboarden.

Ook is het plan om er een soort strandtent aan het water bij te bouwen. Naast de reguliere activiteiten zullen er mogelijk ter plaatse maximaal twaalf keer per jaar grootschalige (sport)evenementen gehouden worden.



"Het blijft jammer", zegt advocaat Walraven. "De kern van het probleem is dat de naastgelegen kerk en klooster vinden dat RiF010 geen goede combinatie is met een kerk of een klooster. En voor de omwonenden is het eigenlijk ook geen goede combinatie, door de geluidshinder die erdoor veroorzaakt zal worden."

Walraven doelt daarmee onder meer op geluidsoverlast die de machine die kunstmatige golven gaat maken, kan veroorzaken. "En als het inderdaad een attractie wordt zoals RiF010 graag ziet, komen er veel mensen op af. Niet alleen mensen die gaan surfen, maar ook mensen die staan te kijken. We verwachten dat daar behoorlijk wat lawaai vanaf komt."

Hoort bij het stadsleven

Nicholas Zegers herkent zichzelf, als omwonende, niet in de kritiek. "Als jong persoon vind ik het wel leuk om zoiets in de omgeving te hebben. Het is weer eens wat anders dan de bioscoop of de sportschool. Ik ben benieuwd wat voor overlast het gaat geven, maar we zitten midden in de stad. Het hoort bij het stadsleven."

Hij kijkt persoonlijk uit naar de komst van RiF010 en voorziet een gouden toekomst. "Ik denk dat het een succes wordt", zegt Zegers. "Mensen die normaal gesproken bijvoorbeeld naar de Maasvlakte gaan om te surfen, kunnen dan ook naar de stad gaan. Ik denk dat je een redelijke groep hebt van mensen die telkens terug zullen komen. En veel toeristen hebben zoiets nog nooit gezien in de stad."

Walraven vreest dat er weinig valt in te brengen tegen de beslissing van de Raad van State. De eerdere twee vergunningen voor RiF010 zijn gesneuveld, maar drie keer blijkt in dit geval scheepsrecht te zijn. "We zullen moeten afwachten hoe RiF010 gaat functioneren. We zullen in de praktijk moeten kijken of alles binnen de grenzen blijft. Mocht dat niet zo zijn, kunnen we aan de gemeente vragen om op te treden."