Eerbetoon voor rapper Feis in Rotterdam-West

In de Rotterdamse wijk Middelland wordt vrijdag een herdenking georganiseerd voor de 32-jarige rapper Feis. De Rotterdammer kwam op Nieuwjaarsdag om het leven bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg.

Het eerbetoon is op het Johannes de Vouplein. "Het pleintje waar Feis is opgegroeid, in zijn eigen buurt", meldt een van de organisatoren. Voor het eerbetoon vraagt hij mensen om een witte ballon of roos mee te nemen. De organisatie was woensdagavond verder niet bereikbaar voor commentaar.

De broer van Feis raakte zwaargewond bij de schietpartij. Hij ligt nog in het ziekenhuis, meldt de politie. Dezelfde nacht werden zeven verdachten aangehouden op het Heemraadplein. Het gaat om drie vrouwen van 15, 32 en 59 jaar en om vier mannen in de leeftijd van 36 tot 45 jaar. Ze komen alle zeven uit Rotterdam.