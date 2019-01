Aké trefzeker in honderdste wedstrijd in Premier League

Nathan Aké heeft woensdag in zijn honderdste duel in de Premier League gescoord voor Bournemouth. De oud-jeugdspeler van Feyenoord maakte het eerste doelpunt van de rood-zwarten in het thuisduel tegen Watford, dat een bijzonder verloop kende (3-3).

In de 34e minuut maakte Aké de 1-2. Daarna zouden nog eens vier treffers volgen in zes minuten tijd. Vervolgens werd er in de tweede helft niet meer gescoord.

Aké is de 26e Nederlander die de mijlpaal van honderd wedstrijden in de Premier League bereikt. Hij is de tweede, na oud-Feyenoorder Dirk Kuijt namens Liverpool, die in dat duel ook nog eens scoort. In het verleden speelde Aké in Engeland ook voor Chelsea en Watford.