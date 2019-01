Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Honkballer Van Mil weer in training na ongeluk' Loek van Mil in actie namens het Nederlandse honkbalteam (ANP - Cantrinus van der Veen)

Loek van Mil is langzamerhand op de weg terug aan het raken. De honkballer van Curaçao Neptunus belandde vorige maand in Australië in het ziekenhuis vanwege ernstig hoofdletsel, maar hij zou volgens NOS sinds vorige week voorzichtig de training hebben hervat bij zijn Australische club Brisbane Bandits.

NOS meldt ook dat Van Mil alweer met zijn team zou meereizen. Het zou nog onduidelijk zijn of hij nog tijdens dit Australische seizoen in actie komt. Hij zou mikken op het begin van het Nederlandse honkbalseizoen, dat begin april gepland staat. De 34-jarige Van Mil kwam in het ziekenhuis van Canberra terecht nadat hij na 24 uur bewusteloos door een wandelaar in de wildernis werd gevonden. Hij zou tijdens het hiken met zijn hoofd tegen een rots zijn gevallen. Van Mil speelt in Australië, omdat het honkbal in Nederland stil ligt in de winter.