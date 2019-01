Deel dit artikel:













Horecagelegenheid beschoten in Rotterdam-Noord Beschieting Lounge Bergsingel. Foto: MediaTV

De politie is op zoek naar de man die in de nacht van woensdag op donderdag meerdere keren op een pand heeft geschoten op de Bergsingel in Rotterdam. De loungeruimte was dicht en er was dan ook niemand aanwezig. De schietpartij was rond drie uur.

Volgens ooggetuigen liggen er op straat meerdere kogelhulzen. Op de eerste verdieping zitten er kogelgaten in de ramen. De schutter is volgens de politie daarna weggerend. Het onderzoek naar de schietpartij is nog gaande.