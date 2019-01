Deel dit artikel:













Tankwagen in brand in Capelle aan den IJssel Foto: MediaTV

Aan de Sextantstraat in Capelle aan den IJssel heeft in de nacht van woensdag op donderdag een vrachtwagen in brand gestaan.

Op de oplegger stond een tank met gevaarlijke stoffen. De brandweer heeft de brand geblust en alles nat gehouden. Wat er in de container zat is niet bekend. Het vuur ontstond rond een uur of 15:00 uur. Die was vrij snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.