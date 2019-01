Politiebond: zwaarder straffen nieuwjaarsgeweld werkt niet

Zwaardere straffen tegen relschoppers tijdens Oud en Nieuw gaan niet helpen om de problemen terug te dringen. Dat zegt voorzitter Jan Struis van de Nederlandse Politiebond, na een bezoek aan de Rotterdamse jaarwisseling.

Er moeten andere maatregelen volgen, zoals meer personeel, vindt Struis. "De politie is structureel onderbemenst en krijgt veel op zich af. Je had al weken, maanden geleden de raddraaiers op de korrel moeten nemen en zorgen dat het bestuur goede maatregelen kan nemen", aldus Struijs donderdagochtend op Radio Rijnmond.

"De retoriek vanuit Den Haag is altijd hetzelfde om zwaarder te straffen. Maar daar zit het 'm niet in. Je moet je rechtsstaat goed onderhouden, dat je wijkteam op orde is en de recherche voldoende bemensing heeft. We verwaarlozen onze rechtsstaat. Het uit zich in het groot rond Oud en Nieuw, maar je ziet het op meerdere plekken terugkomen."

Rotterdammer Struijs was tientallen jaren zelf politieman in onze regio. Hij zegt het ook opvallend te vinden dat er dit keer zoveel mensen op straat liepen in Rotterdam die drugs hadden gebruikt.

Tijdens de nieuwjaarsnacht werden in onze regio 55 mensen opgepakt. De brandweer rukte 600 keer uit.