Rotterdamse spoken word-artiest Y.M.P. treedt op in De Doelen

Het belooft een bijzonder jaar te worden voor de spoken word-artiest Young Mich Poetry (Y.M.P.) uit Rotterdam-Zuid. In september staat hij in de grote zaal van De Doelen met de tachtig muzikanten van het Codarts Symphony Orchestra.

"Als je echt impact wil realiseren, moet je het groots aanpakken", vertelt de ambitieuze artiest. "Dan kom je automatisch uit bij de grootste concertzaal van Rotterdam."

De 30-jarige Y.M.P. zat ooit twee jaar in de gevangenis. Daar kwam hij in aanraking met spoken word. Toen hij op vrije voeten kwam, begon hij naam te maken als artiest.

Rotterdamse helden

Y.M.P. timmert met zijn productiehuis Flow inmiddels al jaren aan de weg. "We gaan in De Doelen een eerbetoon brengen aan de Rotterdamse helden", vertelt hij in een interview met Radio Rijnmond.

"Niet iedereen in de stad wordt met dezelfde kansen geboren", vervolgt Y.M.P. "Maar dat ziet niet altijd iedereen. We leven vaak in onze eigen bubbel. Ik wil bezoekers van de voorstelling een inkijkje geven in elkaars leven. Zo kunnen we allemaal groeien."

Grote projecten

De kunstenaar uit Rotterdam-Zuid is enthousiast over de combinatie van hiphop en klassieke muziek. "Met mijn vaste crew ga ik muziek produceren", vervolgt Y.M.P. "Dat wordt later doorvertaald naar het orkest. Uiteindelijk moeten hiphop en klassieke muziek die avond samen één stroming worden."

De enorme capaciteit in de zaal van De Doelen maakt de Rotterdammer extra ambitieus. "We hebben vaker grote projecten gedaan", aldus de artiest. "Afgelopen zomer organiseerden we een eigen festival op het Afrikaanderplein. Daar kwamen ook duizenden mensen op af. Dus mensen moeten er snel bij zijn. Vol is vol."