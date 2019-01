Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kantoorgebouw Blaak ontruimd om rookontwikkeling Foto: Sylvie Kosorog Foto: Sylvie Kosorog

De brandweer heeft honderden mensen geëvacueerd uit een kantoorgebouw van elf verdiepingen ontruimd aan de Blaak in Rotterdam. Er was volgens de brandweer op drie verdiepingen sprake van rookontwikkeling door een brand in een restaurant op de begane grond.

De rook is via het ventilatiesysteem het kantoorgebouw binnengedrongen. Vooral op de hogere verdiepingen was er daardoor veel rookoverlast. Het ging om een kleine brand in het restaurant. De brandweer wist alles snel te blussen en is het gebouw aan het ventileren. Daarna kan iedereen weer terug het pand in. Een deel van de zeshonderd tot achthonderd werknemers heeft te horen gekregen om thuis verder door te werken. De overige werknemers mogen terug het gebouw in zodra metingen uitwijzen dat het weer veilig is.