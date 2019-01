Agent Fred over arrestatiefilmpje: ik werd door dertig man belaagd

"Ik voelde mij alleen en was erg bang. Ik heb overwogen om mijn vuurwapen te trekken om de menigte op afstand te houden." Dat zegt de Rotterdamse agent Fred over de arrestatie waarvan beelden zijn opgedoken op internet.

Veel mensen vragen zich online af of de politie de arrestant op nieuwjaarsnacht te hard heeft aangepakt. De politie publiceerde daarom donderdag het verhaal van de agent:

Trappen

Twee agenten rijden op nieuwjaarsnacht in Rotterdam-Zuid naar een brand in de Hyacintstraat. Ze zien een flinke brand op straat en jongeren die er vanuit een achterpad vuurwerk op gooien. Wanneer de brandweer de boel onder controle heeft zijn de jongens gevlogen.

De agenten lopen vanaf de Lange Hilleweg de hoek om en zien hoe een jongen aan de deurhendels rommelt van hun eigen politieauto. Ze rennen naar hem toe en pakken de jongen beet om aan te houden. Dan moet ineens een figuurlijke brand geblust worden: op een paar meter afstand begint een vechtpartij tussen twee mannen. Veel omstanders bemoeien zich ermee.

Dat je met je rug tegen een muur moest gaan staan, zodat burgers je niet in de rug kunnen aanvallen. Dat doet iets met je. Agent Fred

Twee andere agenten helpen om de kemphanen uit elkaar te trekken en gaan na de boel te hebben gesust achter de 'auto-inbreker' aan, die in het tumult denkt te ontkomen.

Agent Fred is één van hen. Hij ziet de verdachte richting de Dordtselaan rennen en gaat achter hem aan. Hij ziet de verdachte bij het oversteken tegen een auto opbotsen en op straat vallen. Fred is in drie stappen bij hem, zegt hem dat hij is aangehouden en dat hij op zijn buik moet gaan liggen. Als antwoord trapt de jongen in de richting van de agent.

Uitgeput

"We waren beiden uitgeput na het rennen." Agent Fred waarschuwt dat hij geweld moet gebruiken als de jongen niet meewerkt. "Ik ben bewust niet op hem gedoken, want ik was in mijn eentje. Ik wil dan uit veiligheid een worsteling voorkomen en afstand houden." De agent legt uit dat hij verdachten in zo'n situatie pas benadert als zij op hun buik op de grond liggen.

Fred besluit zijn wapenstok en pepperspray te pakken omdat de verdachte weigert mee te werken. De jongen klimt overeind en loopt weg. Fred waarschuwt opnieuw, nu dat de jongen op zijn knieën moet gaan zitten. De jongen blijft toch doorlopen, waarna Fred hem nog een aantal klappen met zijn wapenstok geeft.

Bericht gaat verder onder de video

Dan gaan omstanders zich ermee bemoeien. "Laat hem gaan, hij heeft niks gedaan. Doe normaal, k#nkerhond (sic), kom dan." Binnen een mum van tijd is hij omsingeld en vraagt hij om spoedassistentie. Zijn collega's zijn kort daarna bij hem om hem bij te staan.

Emotioneel

Agent Fred was heel emotioneel bij de debriefing na afloop van zijn dienst. "Dat je met je rug tegen een muur moest gaan staan, zodat burgers je niet in de rug kunnen aanvallen. Dat zo’n groep je wil aanvallen. Dat doet iets met je."

De 17-jarige jongen is volgens de politie inmiddels vrijgelaten.