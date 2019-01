Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











DENK stelt raadsvragen over hardhandige arrestatie Still uit het filmpje

De Rotterdamse lokale partij DENK heeft raadsvragen gesteld over een YouTube-filmpje van een arrestatie tijdens de jaarwisseling in Rotterdam-Zuid. In dat filmpje is te zien dat een jongen meerdere keren wordt geslagen met een wapenstok door een agent.

Het filmpje is in een paar dagen tijd ruim een half miljoen keer bekeken en veroorzaakt online veel ophef. Fractieleider Stephan Van Baarle vraagt zich af of er sprake is van disproportioneel politiegeweld, omdat de jongen zich niet verzet: "De fractie van DENK is zeer geschrokken van de beelden. Wij willen de onderste steen boven, omdat (mogelijk) excessief politieoptreden nooit mag worden geaccepteerd." Volgens de politie zou de 17-jarige jongen zijn arrestatie hebben tegengewerkt, door niet te gaan liggen. De agent werd door een groep van dertig jongeren belaagd.