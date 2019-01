43-jarige man opgepakt na overval tankstation Rozenburg

De politie heeft een verdachte aangehouden, nadat hij een overval zou hebben gepleegd op een tankstation aan de Tienmorgenseweg in Rozenburg. Het gaat om een 43-jarige man uit Rozenburg.

Op 28 december werd het tankstation overvallen. De dader kwam om 20:20 uur de zaak binnen en vocht met een medewerkster. Zij raakte daarbij gewond. De dader vluchtte daarna zonder buit in de richting van de Lekstraat.

Rechercheurs gingen direct aan de slag om de dader te achterhalen en dat had dinsdag de arrestatie van de Rozenburger tot gevolg. De politie bekijkt of de man ook betrokken was bij eerdere overvallen op het hetzelfde tankstation, op 3 augustus en 9 november.