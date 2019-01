Twee Rotterdamse terreurverdachten vrij

Twee van de vier terrorismeverdachten die zaterdag in Rotterdam zijn aangehouden, zijn op vrije voeten. Volgens de rechter is er geen bewijs tegen de mannen.

Justitie vindt van wel en bekijkt nog of zij in beroep gaat tegen de vrijlating. De rechter besloot donderdag dat de twee andere verdachten in ieder geval veertien dagen blijven vastzitten.

De mannen zijn onder meer in flats in Rotterdam Ommoord opgepakt. Burgemeester Aboutaleb sprak van een concrete terreurdreiging. Een vijfde verdachte zit nog in Duitsland vast. Het is niet bekend wanneer hij naar Nederland komt.