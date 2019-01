Beloofd busje Dordtse Essenhof is er niet

Begraafplaats Essenhof in Dordrecht

Het electrische pendelbusje, dat vanaf 1 januari zou rijden tussen de Dordtse begraafplaats Essenhof en de bushalte van lijn 5 op de Krispijnseweg, is er niet. Het beloofde busje laat nog wel tien weken op zich wachten.

Verslaggever Thijs Blom wilde peilen of er veel animo voor het busje is, maar ontdekte dat het helemaal niet rijdt. Ook de buschauffeurs van Qbuzz weten van niks. Toen Blom er bij de Essenhof telefonisch naar informeerde, bood een medewerkster wel aan om hem door een taxi te laten ophalen.

"Het wordt inderdaad netjes opgelost", zegt Jonne van Bochove van de gemeente Dordrecht. Hij erkent dat de communicatie gefaald heeft: "Dit had beter gemoeten". Bij de haltes van lijn 5 verwijst niets naar het busje of een speciaal telefoonnummer daarvoor.

"We gaan het allemaal snel in orde maken. Uiterlijk 1 februari moet dat telefoonnummer er zijn en tot het busje geleverd is, naar verwachting medio maart, wordt een taxibedrijf ingeschakeld", zegt Van Bochove.

Dat het busje er nog niet is, komt volgens de gemeentelijk woordvoerder omdat de gemeenteraad pas op 18 december besliste dat het er moest komen: "Op zo'n korte termijn konden we alles niet geregeld krijgen. De levertijd van zo'n busje is al twaalf weken".

De Essenhof meldde dat onze verslaggever de eerste belangstellende was voor het nieuwe pendelbusje. Vervoerder Qbuzz wil net als voorganger Arriva geen bushalte bij de Essenhof, omdat er te weinig passagiers zouden instappen. Niettemin eiste de Dordtse Raad een oplossing.