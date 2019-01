332 teams aan start Roparun: nét geen record

Aan de 28e editie van de Roparun doen dit jaar 332 teams mee. Dat is hoger dan in 2018, toen verdeeld over Parijs en Hamburg 309 teams aan de start verschenen.

De Roparun wordt elk jaar georganiseerd in het Pinksterweekend. Dit jaar is dat van 8 tot en met 10 juni. De teams doen een estafetteloop met een finish in Rotterdam. In 2019 starten 231 teams in Parijs en honderd teams in Hamburg.

"Het is prachtig om te zien dat zich zoveel teams hebben ingeschreven, want meer teams betekent meer geld voor de doelen die we steunen", zegt Wiljan Vloet, directeur van de Roparun. Vorig jaar wisten de deelnemers 5,14 miljoen euro op te halen.

"Roparun gaat al vele jaren mee en dit aantal laat zien dat we een hele trouwe groep teams hebben én dat we nieuwe mensen weten aan te spreken", vervolgt Vloet. Met de 332 teams in 2019 haalt de Roparun net geen record. In 2016 deden de meeste teams mee: 333.

Dit jaar kan voor het eerst ook een halve Roparun worden voltooid. Die start in Almelo en finisht in de Maasstad. Voor die editie heeft zich nog maar één team ingeschreven. De inschrijving voor Parijs of Hamburg is gesloten, maar opgeven voor de halve Roparun kan nog tot eind januari.