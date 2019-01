Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zes verdachten schietpartij Feis op vrije voeten; schutter nog niet gepakt Foto: MediaTV

De politie tast nog in het duister over de schietpartij, waarbij in de Nieuwjaarsnacht de Rotterdamse rapper Feis om het leven kwam.

Zes verdachten die eerder deze week werden opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg, zijn vrijgelaten. De drie vrouwen van 15, 32 en 49 en drie mannen in de leeftijd van 36 tot 45 jaar blijken geen aandeel te hebben gehad in de schietpartij. In de Nieuwjaarsnacht werd de 32-jarige rapper Feis neergeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn broer van 31 raakte zwaargewond, maar wist op eigen kracht het ziekenhuis te bereiken. Daar ligt hij nog steeds. Het zestal werd diezelfde nacht nog opgepakt op de Heemraadsingel. Ze zijn inmiddels vrijgelaten. Een 36-jarige man zit nog wel vast voor verboden wapenbezit. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, maar heeft volgens de politie ook geen aandeel gehad in deze schietpartij. De zoektocht naar de daadwerkelijke schutter gaat door. De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben, contact op te nemen met de politie.