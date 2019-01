Geen alcohol in januari steeds populairder in Nederland

Het nieuwe jaar is begonnen en daar horen natuurlijk goede voornemens bij. Steeds meer Nederlanders doen daarom ook mee aan Dry January: een maand lang geen alcohol.

"Ik vind het maar huichelaars", zegt een mevrouw in Jeneverstad Schiedam. Zij vindt dat als iemand ervoor kiest om een maand niet te drinken, dat diegene dan gelijk helemaal niet meer moet doen. "Of geniet gewoon van het leven en dan met mate."

Ik pas

Een andere passant doet wel mee en raakt in januari geen drank aan: "Ik pas. Ik ben dit jaar een beetje uit de bocht gevlogen. Dus ik wil een beetje bijkomen."

Dry January is komen overwaaien uit Groot-Brittannië, waar het in 2013 begon. Ook in Nederland wordt deze alcoholvrije maand steeds populairder. Hoewel slijterij Library of Spirits aan de Oude Binnenweg in Rotterdam daar weinig van merkt. "Door alle nieuwjaarsborrels drinkt iedereen gewoon vrolijk door", zegt Osman Ozdemir.

Voordelen

Aan een maand lang geen alcohol drinken zitten veel voordelen. Je voelt je fitter, slaapt beter en je valt er zelfs van af. Ook krijgt je lever na al die glazen bubbels eindelijk de kans om zich te herstellen. Genoeg reden om een keer die drank te laten staan dus.