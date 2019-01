Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rijstroken A15 bij Sliedrecht weer open na autobrand Foto: ANP / Koen Suyk

Op de A15 tussen Gorinchem en Rotterdam is donderdagavond in beide richtingen één rijstrook afgesloten geweest. Ter hoogte van Sliedrecht stond een auto in brand. Rond 19:00 uur was de weg weer helemaal open.

Volgens een woordvoerder van de brandweer vloog de auto in brand na een kop-staartbotsing. De politie meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. De brand is inmiddels geblust.