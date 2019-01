Rechtbank wijst aanvraag faillissement SecurCash af

De aanvraag van faillissement van geldtransporteur SecurCash is donderdag afgewezen door de rechtbank in Den Haag. Volgens de rechter heeft het bedrijf nog voldoende middelen om schuldeisers te betalen.

Het bedrijf diende woensdag een faillissementsverzoek in. Volgens de rechter gebeurde dat niet om de juiste redenen: hij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het faillissement is aangevraagd om makkelijker van langetermijnovereenkomsten af te komen, zoals de contracten van 180 werknemers.

SecurCash is de grootste geldtransporteur van Nederland. Het hoofdkantoor zit in Delft. In Rotterdam heeft het bedrijf een vestiging aan de Kiotoweg.

Volgens CNV Vakmensen is de verwarring bij het personeel van SecurCash compleet. "De werknemers zouden vrijdag een ontslagbrief gaan krijgen, maar daar is nu geen sprake van lijkt mij", zegt Peter de Ridder van CNV.

Het geldverkeer van en naar de winkels komt vrijdag weer op gang. "De komende weken gaat het werk gewoon door, daarover hebben de curatoren al afspraken gemaakt met klanten", zegt De Ridder. "Maar het is nu wel een heel vreemd verhaal aan het worden. We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid hierover te krijgen."