6-daagse TV: Aflevering 1 met Rijnmond-Spanjaarden Torres en Mora

Van 3 tot en met 8 januari brengt RTV Rijnmond elke dag een nieuwe aflevering van Zesdaagse TV. Donderdag was het Spaanse koppel Albert Torres & Sebastian Mora te gast in de eerste aflevering van dit jaar. De winnaars van drie jaar geleden rijden deze editie van de Wooning Zesdaagse voor RTV Rijnmond.

"Rotterdam is onze favoriete zesdaagse. Het is de eerste die we samen hebben gewonnen in 2016 en daarom is het een speciale wedstrijd. We willen weer vechten om op het podium te komen", vertelt het Spaanse duo.

Verder komen wedstrijdleiders Michael Zijlaard en Peter Schep aan het woord in de eerste aflevering. Deze is hierboven terug te kijken. Volg hier de eerste dag van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam 2019 via een livestream.

Iedere avond zendt TV Rijnmond het programma Zesdaagse TV uit. Daarin aandacht voor de wedstrijden en achtergronden van de opening van het sportjaar in onze regio. Iedere avond is de wedstrijd op onze website te volgen via een livestream. Tijdens de slotavond maken we zelfs een live programma, dat te zien is op TV Rijnmond en Rijnmond.nl.