Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ooggetuige over arrestatiefilmpje: 'De agent bleef maar slaan' Foto: ooggetuige Foto: still uit het arrestatiefilmpje

"We waren net klaar met vuurwerk afsteken en plotseling zagen we op straat een politieagent die iemand over de straat heen sleepte. Die bleef maar slaan. Hij had hem allang kunnen boeien", vertelt een ooggetuige. Hij zag in de Nieuwjaarsnacht hoe een agent in Rotterdam-Zuid een arrestant aanpakte. De beelden hiervan zijn opgedoken op internet.

Op het filmpje is te zien dat een jongen meerdere keren wordt geslagen met een wapenstok door een agent. Het filmpje is in een paar dagen tijd ruim een half miljoen keer bekeken en veroorzaakt online veel ophef. De agent werd volgens de ooggetuige omsingeld door zo'n veertig à vijftig omstanders. "Zij stonden te filmen en schreeuwden: hij doet toch niets?" De getuige woont in de buurt en is geschrokken van het voorval. Hij bevestigt dat de agent zich in het nauw gedreven voelde: "Hij hield de jongen vast als een soort schild. Vijf minuten later kwamen er zo'n twintig agenten aangereden en zij begonnen de groep spontaan te slaan", vertelt de man. Politiek

De Rotterdamse fractie van Denk heeft raadsvragen gesteld over het filmpje. Fractieleider Stephan Van Baarle vraagt zich af of er sprake is van disproportioneel politiegeweld, omdat de jongen zich niet verzet: "De fractie van DENK is zeer geschrokken van de beelden. Wij willen de onderste steen boven, omdat (mogelijk) excessief politieoptreden nooit mag worden geaccepteerd."

Lees ook: Denk stelt raadsvragen over hardhandige arrestatie De Rotterdamse fractie van Denk heeft raadsvragen gesteld over het filmpje. Fractieleider Stephan Van Baarle vraagt zich af of er sprake is van disproportioneel politiegeweld, omdat de jongen zich niet verzet: "De fractie van DENK is zeer geschrokken van de beelden. Wij willen de onderste steen boven, omdat (mogelijk) excessief politieoptreden nooit mag worden geaccepteerd." De betrokken Rotterdamse agent Fred is geschrokken van het voorval. Hij voelde zich alleen en was erg bang toen hij omringd werd door de menigte. Hij vroeg om spoedassistentie.

Lees ook: Agent Fred over arrestatiefilmpje: ik werd door dertig man belaagd De VVD heeft een bos bloemen gestuurd naar de geschrokken agent. "Ik vind het hypocriet dat politieke partijen en mensen over de agent heen vallen. Dat hij zogenaamd excessief geweld heeft gebruikt, terwijl hij door dertig of misschien wel meer mensen werd belaagd op Oud en Nieuw", zegt VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans. Hij is blij dat de politie het verhaal van de agent naar buiten gebracht heeft. "Daaruit blijkt dat die jongen in de kraag werd gevat omdat hij een politiewagen probeerde te stelen. Nogal wiedes. Ik ben blij dat de politie dan hard optreedt tegen dat soort tuig", besluit de VVD'er.