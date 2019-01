Deel dit artikel:













LIVE: Openingsdag Wooning Zesdaagse 2019 van start in Rotterdam Ahoy De Wooning Zesdaagse van Rotterdam

Deze donderdag gaat de 36e editie van de Wooning Zesdaagse van start in Rotterdam Ahoy. De hele avond is dit spectaculaire wielerevenement te volgen via de online kanalen van RTV Rijnmond, met onder andere een livestream van de wedstrijd.

Op deze eerste dag worden de verschillende deelnemers van de Wooning Zesdaagse nog kort gepresenteerd aan het publiek, waarna ze de fiets op stappen voor de eerste onderdelen. Onder andere de koppelkoers en de koppelkoers met sprints komen donderdagavond al aan bod. Klik hier voor het hele Zesdaagse-programma van donderdagavond. Naast onderstaande livestream was eerder op de dag de eerste aflevering van 6-daagse TV te zien bij RTV Rijnmond. Deze uitzending is hier terug te kijken.