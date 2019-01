Deel dit artikel:













Terpstra & Boudat eerste klassementsleiders Wooning Zesdaagse Thomas Boudat (links) en Niki Terpstra (rechts) op het podium.

Na de openingsavond van de Wooning Zesdaagse in Rotterdam Ahoy staat Niki Terpstra, samen met zijn Franse duopartner Thomas Boudat, bovenaan in het eerste tussentijdse algemene klassement. Het Flanderijn-duo pakte vooral de winst in de koppelkoersen.

Meervoudig winnaar Terpstra pakte met zijn nieuwe ploeggenoot bij Direct Energie namelijk de volle winst in zowel de koppelkoers met sprint, als de gewone koppelkoers. In dat laatste onderdeel pakte het Nederlands-Franse koppel tot twee keer toe een winstronde. Bij de koppelafvalling werd het duo ook nog eens tweede. Later meer.