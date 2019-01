Studente maakt documentaire over doodgeschoten rapper Feis

De 20-jarige studente Merel van Dijk gaat een documentaire maken over de doodgeschoten rapper Feis. Van Dijk fietste afgelopen nieuwjaarsnacht over de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam en zag hoe de rapper in elkaar zakte na een schietpartij.

"Ik heb het in mijn linkerooghoek gezien", zegt Van Dijk. "Ik was op weg naar huis. Ik wist niet goed wat ik moest doen, ik voelde me machteloos." Ze ontdekte de volgende ochtend dat de doodgeschoten man de 32-jarige rapper was. "Toen ben ik teruggegaan naar de plek, misschien ook wel voor verwerking voor mezelf."

Van Dijk studeert media en communicatie aan de Erasmus Universiteit. Al vanaf jongs af aan is ze overal met haar camera te vinden. Zo nam ze deze ook mee naar de Nieuwe Binnenweg, de volgende ochtend. "Ik wilde dingen vastleggen. Toen merkte ik al gauw dat ik in aanraking kwam met mensen uit de buurt. Daar kwamen mooie verhalen uit."

Emotie

In haar documentaire wil Van Dijk de emotie uit de buurt vastleggen. "Ik heb het gevoel dat dit gedaan moet worden. Aan de ene kant heb ik het die nacht gezien, het gaf me een visie. De buurt heeft hem gekend, wat voor legende was hij? Die emotie wil ik vast gaan leggen."

Dat Van Dijk met haar camera rondloopt in de buurt, wordt niet door iedereen gewaardeerd. "Dat is begrijpelijk", zegt ze. "Maar het is voor mij geen reden om dit niet te doen. Ik heb al zoveel mooie reacties gekregen, dat ik het wel zie als een documentaire die gemaakt móet worden."

De docu is een project voor op de lange termijn. "Ik ga niks forceren. Als mensen geen gesprek met me willen, dan willen ze niet", legt ze uit. "Ik wil het laten komen zoals het komt."