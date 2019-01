Deel dit artikel:













Hoe is geweld tegen vrouwen aan te pakken? Een vrouw verweert zich tegen geweld (Bron: Pexels)

De moord op het 16-jarige meisje Humeyra, de 21-jarige doodgestoken studente Sarah uit Amerika en de dood van de 29-jarige Bianca in Rotterdam-Zuidwijk. Drie vrouwen die recent in Rotterdam met geweld om het leven zijn gebracht. Als het aan Shirin Mussa van vrouwenrechtenorganisatie Femmes For Freedom ligt, krijgt geweld tegen vrouwen met prioriteit aandacht.

Mussa wist zichzelf te bevrijden uit een Islamitisch huwelijk. Dat ging echter niet gemakkelijk, want het religieuze huwelijk kon niet zomaar ontbonden worden. "Er is ontzettend veel onbegrip voor vrouwen die zich in verschillende situaties bevinden", vertelt Mussa op Radio Rijnmond. Uiteindelijk wist ze te scheiden. "Naar aanleiding van mijn persoonlijke situatie ben ik gaan lobbyen voor verandering in wetgeving, beleid en hulpverlening." Veilig Thuis Ook Eefje Janssens en Melissa Ploeg van Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, schoven aan in het radioprogramma Rijnmond Nu. Zij krijgen tijdens hun werk te maken met verschillende problemen. "Die zijn heel divers", legt Janssens uit. "Het loopt uit van psychisch- tot lichamelijk geweld." Ook Eefje Janssens en Melissa Ploeg van Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, schoven aan in het radioprogramma Rijnmond Nu. Zij krijgen tijdens hun werk te maken met verschillende problemen. "Die zijn heel divers", legt Janssens uit. "Het loopt uit van psychisch- tot lichamelijk geweld." Welk probleem als eerste moet worden aangepakt, is lastig. "Soms hebben zaken meer spoed dan andere. Dat is jammer om te zeggen, maar zo is het wel", aldus Janssens. Luister hierboven naar het volledige gesprek in Rijnmond Nu over geweld tegen vrouwen.