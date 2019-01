Medewerkers kantoorgebouw Blaak vrijdag terug naar hun werkplek

De honderden mensen die donderdagochtend zijn geëvacueerd uit een kantoorgebouw aan de Blaak in Rotterdam, kunnen vrijdag nog terugkeren naar hun werkplek. Dat melden bronnen aan RTV Rijnmond vrijdagochtend.

In een pizzeria op de begane grond van het pand was donderdagochtend een kleine brand uitgebroken in het ventilatiesysteem. Volgens een woordvoerder van de brandweer is die brand waarschijnlijk ontstaan omdat er werkzaamheden waren aan deze schacht.

Via het ventilatiesysteem is de rook vervolgens door het kantoorgebouw getrokken. Hierbij kwam veel roet en stank vrij op verschillende etages. Het pand telt in totaal elf verdiepingen. De zes- tot achthonderd medewerkers zijn donderdagochtend naar huis gestuurd.

De pizzeria op de begane grond werd donderdagavond gesloten voor bezoekers.