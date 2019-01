Politie valt woning Rotterdam-Overschie binnen en pakt tweetal op

Het Team Parate Eenheid van de politie is donderdagavond een woning aan de Burgemeester Baumannlaan in Rotterdam-Overschie binnengevallen. Er zijn twee personen aangehouden.

Waar zij vandaan komen en hoe oud ze zijn, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de politie is in de woning een hennepkwekerij aangetroffen. Het is nog niet bekend om hoeveel planten het gaat.

De politie deed de inval naar aanleiding van een melding over een verdachte situatie. De straat werd daarbij enige tijd afgesloten.