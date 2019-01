Deel dit artikel:













Beschoten lounge Rotterdam-Noord minstens twee weken dicht Foto: MediaTV

Een horecagelegenheid aan de Bergsingel in Rotterdam-Noord is voor minstens twee weken gesloten door de gemeente Rotterdam. Het pand werd in de nacht van woensdag op donderdag meerdere keren beschoten.

Een nog onbekende schutter opende rond 03:00 uur het vuur op het pand, waarin onder andere een shishalounge zit. Uit buurtonderzoek is gebleken dat de schutter vervolgens is gevlucht richting de Bergselaan. Meerdere ramen van het pand zijn gesneuveld. Ook werden er kogelhulzen gevonden in het pand. Er waren geen mensen aanwezig op het moment van de schietpartij.

Lees ook: Horecagelegenheid beschoten in Rotterdam-Noord Een sluiting van twee weken is de normale procedure van de gemeente bij ernstig geweld in een horecazaak. Na die tijd wordt gekeken of een langere sluiting noodzakelijk is.