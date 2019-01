Deel dit artikel:













Auto vliegt in brand in Nieuw-Beijerland Foto: Politie Hoeksche Waard

De wagen van een automobilist in de Hoeksche Waard is donderdagavond om nog onbekende redenen in brand gevlogen. Dat gebeurde op de Langeweg in Nieuw-Beijerland.

De bestuurder was rond 21:15 uur onderweg naar een tankstation in de buurt om zijn wagen te wassen en af te tanken. "Je gaat er dan niet vanuit dat de brandweer uiteindelijk degene is die je auto afspuit en ook de binnenzijde meeneemt", zegt de politie in de Hoeksche Waard op sociale media. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij de brand.