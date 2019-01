Deel dit artikel:













Scooter vliegt in brand: woningen ontruimd

Op de Wilgenplaslaan in Rotterdam zijn vrijdagochtend vroeg enkele woningen ontruimd nadat een scooter die tegen een gevel stond in brand was gevlogen. Hulpdiensten rukten uit om de brand te blussen.

In het huis waar de scooter tegenaan stond was op het moment van de brand een bewoner aanwezig. Hij raakte niet gewond, maar kan niet terugkeren naar zijn woning. Door rookschade en roet is het huis onbewoonbaar verklaard. De bewoner, een man, is naar familie vertrokken. Omwonenden kunnen wel terug. Uit metingen die na de brand zijn gedaan blijkt dat de luchtkwaliteit weer goed genoeg is. De scooter stond al enige tijd tegen de gevel geparkeerd. Brandstichting wordt niet uitgesloten.