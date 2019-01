Vallende sterren niet te zien in regio: 'voor de zoveelste keer jammer'

Het leek vooraf nog zo mooi, het kijken naar vallende sterren vrijdagochtend. Maar het zat er niet in. De hemel bleek bewolkt en er was niets te zien. Dat zorgde voor bedroefde gezichten bij liefhebbers die er speciaal voor klaar zaten.

Zoals de Dordtse sterrenkundige Frans van der Graaf. Hij was gaan kijken in het donkerste stuk van de regio bij de Dordtse sterrenwacht Mercurius. "Ik zie ze niet vallen en dat is voor de zoveelste keer jammer", vertelt hij in Wakker, de ochtendshow van Radio Rijnmond.

Bedroefd: "Vallende sterren zien is zo leuk om te zien. Je hebt er geen apparatuur voor nodig. Je hoeft alleen maar omhoog te kijken. Dat het bewolkt is is wel heel erg jammer."

Dat is het ook omdat de volgende kans even op zich laat wachten. Die kans is pas in de zomer. "De aarde draait in een jaar tijd om de zon heen en in die tocht komt de aarde dertien keer een zwerm van stofdeeltjes die achtergelaten zijn door een komeet. De wrijving van die stofdeeltjes met een komeet doet ze verbranden."

Dat is te zien als lichtflitsen aan de hemel. "In de volksmond staan die bekend als vallende sterren, maar eigenlijk heeft het niets met sterren te maken. Het is gewoon stof."

De bekendste sterrenregen komt altijd 's zomers langs, de Perseïden. "Dan zitten mensen vaak met mooi weer nog lekker buiten." Maar de meteorietenzwerm van vrijdagochtend, de Boötiden, is veel groter. "Het is jammer dat we ze niet hebben gezegd."