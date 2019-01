Vooral jonge kinderen vatbaar voor heersende griep in regio

Koorts, hoofdpijn, pijn in de botten: het hoort allemaal bij de griep die de laatste weken in onze regio heerst. Huisartsen zien vooral dat jonge kinderen vatbaar zijn voor het virus, dat sinds half december heerst.

Voorkomen is helaas moeilijk, zegt Alexander van Heukelum, huisarts in Hardinxveld-Giessendam, zelf 'gelukkig' griepvrij. Binnen blijven en niemand tegenkomen zou nog het beste zijn, schetst hij.

"Want je wordt aangestoken door de medemens, door snotterende kleine peuters bijvoorbeeld."

Of door collega's die je gelukkig nieuwjaar wensen op het werk. En ook daar is maar weinig aan te doen.

"Neem vooral de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht. Hoest in je elleboog of in papieren zakdoekjes en gooi die weg. Dat is het voornaamste. Verder is het pech of geluk hebben.''

De griep die heerst is 'heel normaal', voegt Van Heukelum toe. "Je wordt wit, krijgt keelpijn, moet hoesten, krijgt koorts, soms gewrichtspijn. Dat duurt een dag of drie tot vijf, na een week of twee hoop je weer helemaal hersteld te zijn."

Of ouderen ook last gaan krijgen van deze griep is volgens Van Heukelum nog moeilijk te zeggen. Volgens de huisarts wordt dat de komende tijd pas duidelijk.

Van een griepgolf is nog geen sprake. Met de drukte in zijn praktijk valt het mee, benadrukt Van Heukelum. Veel klachten wijzen nu ook niet op griep, maar op een stevige verkoudheid.