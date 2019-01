Houten huisjes voor slachtoffers watersnoodramp 'heus niet voor armoedzaaiers'

Zelf woonde ze ook negen jaar lang in een van de cadeautjes van de Scandinavische landen uit de jaren vijftig: schrijfster Janny Lock, die deze week een nieuw boek presenteert over de huisjes.

Na de watersnoodramp kreeg Nederland meer dan 800 houten huisjes opgestuurd voor de slachtoffers van die ramp. Na de ramp in 1953 werden 806 van deze bouwpakketten naar Nederland verscheept. Ze kwamen per spoor en schip binnen in de Rotterdamse haven.

Ondertussen bogen overheden en het Nederlandse Rode Kruis zich over de toekenning, plaatsing, huurprijs en kosten voor grond, fundering en bouw. "Er was natuurlijk een enorme woningnood na de Tweede Wereldoorlog", vertelt Lock. "Daar kwam dan nog eens de watersnoodramp bovenop."

Toch stonden destijds veel mensen niet te springen om in zo'n houten huisje te gaan wonen. "Mensen dachten dat het koud was en dat zo'n houten huis was voor armoedzaaiers."

Helemaal niet koud

Van die vooroordelen is volgens de voormalig bewoonster niets waar. "Het was helemaal niet koud, het was zelfs heel comfortabel. De huizen waren enorm goed geïsoleerd en je had er een douche, toilet dat je kon doortrekken en ruime keuken. Dat hadden arbeidershuizen niet."

Op den duur wilden mensen dus niet meer weg uit de woningen. Momenteel staan er nog een paar, verspreid door de regio. Het huis van Lock zelf staat nu in het Openluchtmuseum in Arnhem.

Het boek van Lock wordt uitgegeven door het Watersnoodmuseum. Het gaat om het derde boek in een reeks van ongeveer tien boeken. Het derde boek is geschreven door Lock, onder andere op basis van haar eigen ervaringen met de woning.