Nielson neemt het op voor agent met wapenstok: 'verdient een lintje'

De bekende zanger Nielson heeft het op social media opgenomen voor een in opspraak geraakte agent uit Rotterdam. De agent sloeg tijdens oud en nieuw meerdere malen op een persoon in met zijn wapenstok.

"Ik ken deze politieagent heel goed. Het is een van mijn beste vrienden en een goedzak eerste klas", schrijft de singer-songwriter uit Dordrecht op Twitter.

De agent en vriend van Nielson raakte in opspraak nadat een omstander een filmpje van het voorval online zette. Later bleek dat de agent door dertig personen in het nauw was gebracht.

Nielson schrijft op Twitter: "Lees allemaal aub goed beiden (sic) kanten van dit verhaal voordat je een oordeel velt. Want dan zul je net als ik tot de conclusie komen dat hij een lintje verdient voor hoe rustig hij rustig hij in deze situatie is gebleven. Een heleboel mensen waren allang in paniek geraakt."De zanger wilde vrijdagochtend niets meer toevoegen aan zijn bericht. Volgens zijn manager is 'alles wel gezegd'.