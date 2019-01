Boze man gooit beeldscherm naar jongens met waterpijp

Een paar jongeren die donderdagavond waterpijp rookten in een schuurtje in de Rotterdamse wijk Feijenoord kregen de schrik van hun leven. Zij werden verrast door een beeldscherm dat naar beneden kwam zetten.

Een buurman had last van de jongens, die achter het schuurtje hadden overgegeven, en gooide als reactie vanaf twee hoog een beeldscherm naar beneden.

Of de jongens door het vallende scherm zijn geraakt en of iemand is aangehouden of bekeurd, is niet bekend.

Agent Hugo van Dijk noemt zijn baan door het voorval in ieder geval 'interessant'.