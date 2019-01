ARCHIEF RIJNMOND 30 dec 2018 - Marijke Boon

Afgelopen week ben ik een beetje verstrikt geraakt in mijn eigen vragen.Ik ben een beetje vastgelopen in mijn pogingen de medemens te begrijpen.

Want dat wil je natuurlijk.

Je wilt mensen op de een of andere manier ‘begrijpen’.

Je wilt ze ‘snappen’.

Je wilt hun gedrag kunnen ‘plaatsen’.

Als dat niet lukt, wringt er iets.

Dat vraag je je af wat je hebt gemist.

Wat de ontbrekende schakel is.

Ik heb zoiets bijvoorbeeld lang geleden gehad op de redactie van de krant waarvoor ik werkte. Daar liep een dame rond met weelderige haardos en een redelijke mate van zelfvertrouwen die ik op de een of andere manier niet ‘snapte’. In het contact met haar bleef voor mij iets raadselachtigs zitten.

Tot ik begreep dat ze lesbisch was.

Aha, nu viel het kwartje.

Nu snapte ik wat er aan de hand was.

In het contact tussen mannen en vrouwen speelt vaak toch wel een snippertje mee van de aantrekkingskracht tussen de verschillende sexen, maar het totaal ontbreken daarvan tussen haar en mij, was vermoedelijk wat ik - zonder het te kunnen benoemen - had gevoeld.

Het feit dat zij lesbisch was, was voor mij de sleutel om haar te, nou ja, ‘begrijpen’.

Iets soortgelijks had ik veel later, ook met een vrouwelijk collega.

Intelligente, aantrekkelijk meid, ergens ook wel leuk, maar ze kon nogal kortaf doen, en niet zo hartelijk.

Had ik iets verkeerds gedaan?

Of had ik iets gemist?

Ik kwam er niet achter.

Tot zij zich op een dag liet ontvallen dat ze van nature heel verlegen is.

Aha, daar viel wederom een kwartje.

Dat was het. Er speelde een zekere sociale ongemakkelijkheid bij haar, angst misschien ook wel.

Nu begreep ik het.

Aan een andere collega, ook weer een vrouw, merkte ik ook iets typisch. Ook weer een intelligente, leuke meid, maar in sociaal opzicht wás er iets. Ik had alleen weer geen idee wát.

Totdat ze een keer vertelde dat ze ooit bij een of andere presentatie een enorme paniekaanval had gekregen, en dat ze sindsdien met een soort sluimerende angststoornis worstelde.

Juist.

Nu kon ik haar ‘plaatsen’.

Of het toeval is dat al mijn voorbeelden vrouwen betreffen, ik weet het niet. Het kan zijn dat ik meer op vrouwen let dan op mannen. Of misschien zijn mannen voor elkaar wel veel doorzichtiger. Zijn mannen überhaupt doorzichtiger.

Dat lijkt me iets voor een andere keer.

Ik wil nu naar de recente aanleiding voor het geven van deze voorbeelden. Een aanleiding die zich van de week aandiende.

Ik ben van de week twee keer naar het eindejaarsprogramma van Marjolein Meijers geweest in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht, om de boel op te nemen. Eerst een aflevering waarin Marjolein liedjeszanger en schrijver Peter Blanker ontving, die ik al vrij lang ken, en daarna een aflevering met zangeres en cabaretière Marijke Boon.

Geen idee of u weet wie Marijke Boon is en wat ze doet.

Ze is al heel lang actief, ik vind haar een buitengewoon mooie vrouw, maar ik zou haar ook oneerbiedig kunnen omschrijven als een zingende bonenstaak met een rood accordeonnetje, grijs haar en een paardenbek. Ze brengt eigen liedjes en gedichten, en presenteert zich op het podium een tikkie geëxalteerd, onhandig en wereldvreemd.

Of dat ook uitdrukkelijk haar bedoeling is, een indruk van onhandigheid en wereldvreemdheid wekken, heb ik nooit kunnen doorgronden. En in hoeverre dat geëxalteerde onderdeel is van haar rol, of dat ze ‘echt’ zo is, was voor mij ook altijd een beetje een raadsel.

Ik kon Marijke Boon nooit zo goed plaatsen.

Ook al wist ik dat ze van de damesliefde is.

Dat optreden van haar van de week in Kunstmin leek mij een kans om Marijke te gaan ‘begrijpen’. Het zou gepaard gaan met een driegangen maaltijd, en ik wist dat ik met haar aan tafel zou komen te zitten.

Ik heb inderdaad uren getafeld met Marijke, en met een goede vriendin van haar. Wat heel gezellig was.

Ik merkte dat ze op het podium hooguit een beetje een uitvergroting is van hoe ze buiten de schijnwerpers overkomt.

En buiten de schijnwerpers ervoer ik weinig raadselachtigs aan haar.

Tegen de tijd dat het toetje werd geserveerd, begreep ik ook niet meer zo goed wát ik me nou precies had afgevraagd over haar.

Wat snapte ik nou eigenlijk niet aan Marijke?

Mijn knagende gevoel was verdampt.

Het had inmiddels plaatsgemaakt voor iets veel ingewikkelders.

Nu begon ik me af te vragen of ik mezélf wel altijd begrijp met al mijn vragen en mijn behoefte aan duiding.

Of is dat vrij algemeen?

Begrijpt niemand zichzelf helemaal?

Tja, nóg meer vragen.

Nou, waar het ook vandaan komt, ik denk niet dat het ooit ophoudt.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost



2. Zeven dagen lang – Guus Meeuwis & The New Cool Collective



FEESTDAGEN

3. Oliebollen – De Berini’s

4. Jubelzang – Drs. P

5. Go tell it on the mountains – Shirma Rouse

6. Kille nacht, ijzige nacht– Izak Boom

7. Pelgrimsgebed - Wally McKey

8. Een smartlap – Marijke Boon



9. Heimwee naar jou - Jack Cross

AANKONDIGINGEN

10. Americanas – Metropole Orchestra Big Band