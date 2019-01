Agenten vinden vuurwapen in heuptasje bij preventieve controle

In een heuptasje van een 26-jarige Rotterdammer hebben agenten donderdag een vuurwapen gevonden. Het wapen was volgens de politie uitgerust met een 'goed gevulde' patroonhouder.

De man die het wapen bij zich had is op de Bananenstraat aangehouden. Hij liep daar rond 15:30 uur samen met een andere man over straat. Agenten controleerden de twee.

De 26-jarige man liet daarop weten dat er een wapen in zijn heuptas zat. De Rotterdammer en zijn maatje zijn vervolgens aangehouden.

De andere verdachte mocht al snel weer gaan, omdat de eigenaar van het vuurwapen toegaf dat het van hem was.

Agenten vonden dit wapen omdat ze een preventieve controle hielden in de wijk Feijenoord. Deze wijk is door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisicogebied.