Rijnmond Staat Stil bij een 'karbastaard' van spermadokter Karbaat

Van wie heb ik toch die bruine ogen? Van wie heb ik die neus? Iedereen stelt zichzelf die vraag. Maar het is lastig te beantwoorden, als je je biologische vader niet kent.

Tientallen vrouwen met een onbeantwoorde kinderwens konden tot 2009 terecht in de vruchtbaarheidskliniek van Jan Karbaat. De Barendrechtse spermadokter was gespecialiseerd in kunstmatige inseminatie met donorzaad, in een tijd dat IVF nog niet bestond.

In 2009 is de vruchtbaarheidskliniek gesloten op last van de inspectie vanwege misstanden. Daarna kwam aan het licht dat de spermadokter hoogstwaarschijnlijk zijn eigen zaad gebruikte om vrouwen te bevruchten. Stiekem is de dokter dus zelf de verwekker van tientallen donorkinderen. De teller staat op voorlopig op 48 donorkinderen en bijna iedere week meldt zich nog een 'karbastaard.'

"Ik haat regeltjes stellen", bekent de spermadokter in een interview. " Als je tegenwoordig een kip wilt slachten, moet er een keurmeester aan te pas komen. Zulk soort gekheden. Dat moet niet. De mensen hebben een hele grote mate van vrijheid en als het niet in strijd is met ons geweten en ons gevoel, dan voldoen wij daarin."

Overleden

In april 2017 is Jan Karbaat op 89-jarige leeftijd overleden. Kort voor zijn overlijden heeft hij nog ontkend zijn eigen zaad ingezet te hebben. Voor de rechtbank in Rotterdam loopt een procedure om zijn DNA op een in beslag genomen neushaartrimmer, steunkous en tandenborstel te matchen met dat van zijn vermoedelijke donorkinderen.

Luister naar het verhaal van de Rotterdamse Marsha van der Schans. Haar DNA-profiel matcht al voor 99,9% met dat van spermadokter Jan Karbaat.

"De ogen, de neus en die hele brede lach, dat heb ik ook", zegt Marsha over de gelijkenissen tussen haar en de dokter. "Die geknepen ogen heb ik zelf ook echt enorm en de bovenlip die optrekt."

Marion Keete spreekt met haar.