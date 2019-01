Rechter straft Rotterdammer na verspreiden anti-homofolder

Een man uit Rotterdam (41) is veroordeeld tot een boete van 500 euro of tien dagen celstraf vanwege het verspreiden van folders met teksten die grievend waren voor homoseksuelen.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde vrijdag dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie vanwege seksuele geaardheid.

In de folder werd een koppeling gelegd tussen homoseksualiteit en kindermisbruik. De folders werden in oktober 2016 verspreid in Amsterdam-West en Nieuw-West. Veel mensen deden aangifte.

Ook twee Hagenezen zijn vanwege de folders veroordeeld. Dat de drie verdachten handelden vanuit hun islamitische geloofsovertuiging, neemt volgens de rechtbank niet weg dat er ook in dat geval een grens is.

Kwetsende en verontrustende uitlatingen zijn toegestaan in het kader van de vrije meningsuiting, maar in dit geval zijn de uitlatingen ontoelaatbaar, stelde de rechtbank.