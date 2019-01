Nielson onder vuur na steunbetuiging aan agent

De bekende zanger Nielson ligt op social media onder vuur nadat hij het op Twitter opnam voor de agent die met oud en nieuw een wapenstok gebruikte om een verdachte te arresteren.

"Iedereen mag voor zichzelf denken", reageert hij op Twitter. "Niemand hoeft mijn kant te kiezen. Ik zeg slechts wat ik vind in dit scenario, omdat het me kwaad maakt dat het ieder jaar met oud en nieuw mis gaat met dienst- en hulpverleners, omdat mensen egoïstisch zijn en geen respect hebben."

Vrijdagmiddag reageerde de singer-songwriter uit Dordrecht veelvuldig op gebruikers van social media die kritiek op hem hadden. "Wij staan lekker vuurpijltjes af te steken en oliebolletjes te vreten. Agenten, ambulance- en brandweerpersoneel werkt zich een slag in de rondte om het voor ons een beetje leuk en veilig te houden. Mogen we best een beetje begrip en inlevingsvermogen voor hebben."In een reactie op een andere Twitteraar zegt hij: "Ik laat het inschatten wat er nodig is in dit soort situaties graag over aan politieagenten die geleerd hebben hoe ze ermee om moeten gaan. Sterker nog; in dit geval ken ik de agent toevallig erg goed en als hij dit nodig achtte, vertrouw ik hem."De agent en vriend van Nielson raakte in opspraak nadat een omstander een filmpje van het voorval online zette. Later bleek dat de agent door dertig personen in het nauw was gebracht.Nielson schrijft op Twitter: "Lees allemaal aub goed beiden (sic) kanten van dit verhaal voordat je een oordeel velt. Want dan zul je net als ik tot de conclusie komen dat hij een lintje verdient voor hoe rustig hij rustig hij in deze situatie is gebleven. Een heleboel mensen waren allang in paniek geraakt."De zanger wilde vrijdagochtend niets meer toevoegen aan zijn bericht. Volgens zijn manager is 'alles wel gezegd'.