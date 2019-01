Vermiste man in Rozenburg teruggevonden in eigen kelderbox

Agenten, brandweermannen met drones en ongeveer honderd vrijwilligers zochten vrijdag in Rozenburg naar een vermiste man. Donderdagavond verliet hij in verwarde toestand zijn huis. Vrijdag werd hij teruggevonden, in zijn eigen kelderbox.

"Bij de actie zijn alle gebruikelijke middelen bij een vermissing ingezet", laat een woordvoerder weten. Maar naast Burgernet en sociale media, trommelde de politie ook zo'n honderd vrijwilligers en een droneteam van de brandweer op. Gezamenlijk zochten ze naar de man.



Uiteindelijk was het een agent die aanklopte bij de box en de man aantrof. Wat de verwarde man daar in de tussentijd heeft gedaan, is niet bekend. De politie is opgelucht dat de man binnen 24 uur gevonden is en schrijft op Facebook: "U hoeft niet meer uit te kijken naar de vermissing in Rozenburg. Meneer is in goede gezondheid aangetroffen. We zijn blij en dankbaar dat alles goed is."