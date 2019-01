Rotterdammers over 10 jaar Aboutaleb: Rust en stabiliteit

Zaterdag 5 januari is Ahmed Aboutaleb op de kop af 10 jaar burgemeester van Rotterdam. Bij zijn komst waren verschillende Rotterdammers sceptisch, maar nu geniet hij een breed vertrouwen: van links tot rechts. Hoe is het zover gekomen?

"Die gaat het moeilijk krijgen, in de stad van Fortuyn", zegt een mevrouw voor de camera van RTV Rijnmond als ze in november 2008 hoort dat Aboutaleb voorgedragen is als burgemeester van haar stad. "Het blijft een Marokkaan", vindt een andere Rotterdammer.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook mijn bedenkingen had bij zijn aantreden", zegt een mevrouw nu. "Maar nu vind ik dat hij het voortreffelijk doet."

Strandrellen

Een halfjaar na zijn aantreden in de zomer van 2009 kreeg Aboutaleb te maken met de strandrellen bij het dancefestival Sunset Grooves. Er vonden massale vecht- en steekpartijen plaats, waarbij één persoon overleed en zes mensen gewond raakten. Aboutaleb besloot het vergunningsbeleid voor grootschalige evenementen aan te scherpen.

"Hij moest toen optreden en laten zien: ik ben de burgemeester. Dat heeft hij toen heel goed gedaan. Dat was voor mij het keerpunt", vindt een Rotterdamse. "Daar heeft hij van geleerd en is hij scherper geworden. En hij blijft in dit soort situaties rustig en stabiel", vindt een ander.

En die rust en stabiliteit zien ook andere Rotterdammers als zijn sterkste eigenschappen. "Daarmee is hij een goed leider."

Rot toch op

Na de aanslag op Charlie Hebdo in 2015 sprak Aboutaleb zich uit tegen terroristen met zijn misschien wel bekendste uitspraak: "Als je het hier niet zit zitten, omdat je humoristen niet ziet zitten die een krantje maken, mag ik dan zeggen: rot toch op!"

En ook bij andere internationale conflicten in de stad, zoals de komst van de Turkse minister Kaya, oogst Aboutaleb lof door zijn kordate optreden. "Dat hij doodkalm blijft en zegt: wij zijn het bestuur en beslissen wat er wel en niet mag. Dat bewonder ik", zegt een mevrouw over die situatie.

Derde termijn?

Over twee jaar loopt het tweede termijn van Aboutaleb als burgemeester af. En voor de meeste Rotterdammers die we spreken is er geen twijfel: hij moet doorgaan. Maar een ander heeft zijn bedenkingen: "Bij Bram Peper hebben we het ook gezien, één termijn te lang is één termijn te lang. Beter iets te vroeg afscheid nemen, dan nét iets te laat. Dus ik zou hem adviseren over twee jaar te stoppen."

Meer over het jubileum van Aboutaleb volgende week in het politieke programma Politiek010 op TV Rijnmond.