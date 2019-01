Sluiting sterrenwacht dreigt door personeelstekort

Sterrenwacht Mercurius in Dordrecht kampt met een nijpend personeelstekort. Als er niet binnen drie maanden tenminste één nieuwe beheerder is, dreigt zelfs sluiting. "Dat zou toch doodzonde zijn", zegt oud-beheerder Frans van der Graaf.

Het gaat de initiatiefnemer van de sterrenwacht zó aan het hart, dat hij als tijdelijk beheerder in Dordrecht is teruggekeerd. "Tot 1 april kan mijn vriendin onze Bed and Breakfast alleen runnen, maar daarna moet ik echt weer terug naar Drenthe."

Nadat zijn vrouw, met wie hij samen jarenlang Mercurius runde, overleed besloot Van der Graaf vier en half jaar geleden om zijn woon- en werkplek in te ruilen voor een geheel nieuw bestaan met zijn nieuwe vriendin. Maar nu is hij dus even terug.

Met zijn nog immer aanwezig aanstekelijk enthousiasme vertelt hij een groep kinderen in de sterrenwacht over de planeten in ons zonnestelsel: "Dit is een top-job, erg leuk en nog betaald ook. Ik snap niet dat er nog geen mensen gevonden zijn die dit ook willen doen."

Om die reden trok hij ook bij RTV Rijnmond aan de bel: "Ik hoop dat ik jullie even mag gebruiken om deze vacature in de etalage te zetten. De sterrenwacht is leuk, maar ook super belangrijk voor bijvoorbeeld scholen."



Als er geen nieuwe beheerder is op 1 april ("En da's geen grap, we hebben er eigenlijk zelfs twee nodig") gaat Sterrenwacht Mercurius doordeweeks niet meer open. In het ergste geval gaat de tent helemaal op slot.