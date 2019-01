Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rotterdamse presentatrice Ryanne van Dorst duikt de nacht in voor nieuw tv-programma Ryanne van Dorst

"Als de zon zakt en de straten lopen leeg, begint in mijn ogen pas het spannendste deel van de dag: de nacht!" De Rotterdamse presentatrice Ryanne van Dorst duikt voor BNNVARA in het gloednieuwe televisieprogramma 'Nachtdieren' het donker in. In een oude Mustang rijdt ze door de straten van Nederland, op zoek naar het mysterie van de nacht.

"Als ik muziek maak, doe ik dat het liefst 's nachts", legt ze haar liefde voor de nacht uit. "De creativiteit komt dan los. Iedereen slaapt, je wordt niet afgeleid." Tijdens deze nachtelijke ritjes ontmoet ze de meest uiteenlopende mensen. Allemaal met een hilarisch, opmerkelijk of ontroerend verhaal. In de eerste aflevering toert ze door 'haar' Rotterdam. "Het gaat niet per se om het nachtleven zoals in zuipen in de kroeg. Zo kom ik in Rotterdam bijvoorbeeld een man tegen die 's nachts grofvuil verzameld, omdat hij in de schuldsanering zit." In totaal zijn er zes afleveringen. De eerst aflevering is dinsdag 8 januari om 21:40 uur te zien op NPO3.