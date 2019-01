Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Thuis Op Straat zoekt speelgoed na brand in opslagplaats

Het nieuwe jaar is slecht begonnen voor kinderen op het Amelandseplein in Rotterdam-Charlois. Een felle brand heeft tijdens Oud en Nieuw hun opslag vol met speelgoed verwoest. Het initiatief Thuis Op Straat zoekt nu naar nieuwe spullen. "Alles is welkom."

"We hebben niets meer", vertelt Camillo Buskop van Thuis Op Straat. "Fietsjes, skelters, skates, spelletjes. Alles is verbrand." Buskop vindt het vooral erg voor de kinderen en de vrijwilligers. "De afgelopen jaren hebben ze voor duizenden euro's aan spullen verzameld."

Alles is welkom Jayden en Destiny zijn broer en zus. Ze speelden graag met het speelgoed uit de container. "Ik ging hier graag fietsen", vertelt Destiny. "Mijn broertje ging dan mee op een skateboard." Ook Jayden baalt van de brand. "Je kreeg hier zelfs een bekertje limonade tijdens het spelen." Jayden en Destiny zijn broer en zus. Ze speelden graag met het speelgoed uit de container. "Ik ging hier graag fietsen", vertelt Destiny. "Mijn broertje ging dan mee op een skateboard." Ook Jayden baalt van de brand. "Je kreeg hier zelfs een bekertje limonade tijdens het spelen." Het initiatief geeft de moed niet op. "We gaan nieuwe spullen verzamelen voor de kinderen", aldus Buskop. "Een spelletje of een klein fietsje, alles is welkom." Heb je speelgoed voor het initiatief in Charlois? Dan kunt je dit inleveren bij het hoofdkantoor van Thuis Op Straat aan de Slinge 250 in Rotterdam. Je kunt ook contact opnemen met Peter Steenbergen via 06-53714353.