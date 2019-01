Feyenoord-fans herdenken sterfdag Moulijn: 'Icoon van ons voetbal'

Supporters van Feyenoord kunnen vrijdag de sterfdag van oud-speler Coen Moulijn herdenken. Het is precies acht jaar geleden dat de linksbuiten op 73-jarige leeftijd overleed. Een aantal Feyenoord-fans kwam vrijdagmiddag al naar De Kuip.

"Moulijn was heel belangrijk voor Feyenoord, ook voor de supporters", legt een fan uit. Hij heeft Moulijn echter niet zien spelen. "Jammer dat ik hem zelf niet mee heb mogen maken. Ik heb wel beelden van hem gezien. Daar geniet ik nog steeds van."

Een andere Feyenoord-supporter vindt dat er een leuke sfeer in De Kuip was als Moulijn speelde: "Jammer dat hij er niet meer is. Hij is eigenlijk ons icoon van het voetbal."

Op vrijdagavond zal om 19:11 uur bij De Kuip een minuut stilte worden gehouden bij het standbeeld van Moulijn. Daar zal Adrie Moulijn, weduwe van Coen, ook bij aanwezig zijn. Er zijn dan ook delegaties van Feyenoord en supportersvereniging FSV De Feijenoorder aanwezig.