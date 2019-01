Deel dit artikel:













Honderden aanwezigen bij eerbetoon voor doodgeschoten rapper Feis Een paar honderd mensen zijn aanwezig. Foto: MediaTV Bezoekers hebben ballonnen en rozen meegenomen Rapper Feis. Foto: Facebook

Enkele honderden mensen zijn vrijdagmiddag aanwezig op het Heemraadsplein in Rotterdam-West, om een eerbetoon te brengen aan de overleden rapper Feis. De 32-jarige Rotterdammer werd in de Nieuwjaarsnacht doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Veel aanwezigen hebben witte rozen en ballonnen meegenomen.