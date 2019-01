Deel dit artikel:













Hartoperatie op straat redt leven neergestoken man Verpleegkundige Jorrit Mol en arts Robert Jan Houmes Verpleegkundige Jorrit Mol en arts Robert Jan Houmes

Als hulpverlener op straat moet je snel handelen en zeker in situaties van leven of dood. Dat laatste was het geval bij de steekpartij voor de deur van Club Vibes in Rotterdam afgelopen weekend. Een 22-jarige man raakte zwaargewond en hulpverleners hebben voor de deur van de uitgaansgelegenheid een spoedoperatie uitgevoerd.

Arts Robert Jan Houmes en verpleegkundige Jorrit Mol van het Mobiel Medisch Team besloten in een split second ter plekke te gaan opereren. Zij hebben met een openhartoperatie het leven van de zwaargewonde man gered. "Als je lichaam is gestopt, je geen bloedsomloop meer hebt en het hart niet meer klopt, dan heb je nog maar een paar minuten om ervoor te zorgen dat de hersenen het overleven", aldus Houmes. Binnen zes minuten was het team ter plaatse, blikt Houmes terug. Binnen een minuut had het Mobiel Medisch Team besloten dat de operatie moest gebeuren. "Je komt als team, met alle disciplines erbij, in een soort flow terecht", vertelt Mol. "Je weet wat je kan verwachten en moet doen." Van de vijf aanhoudingen zitten twee verdachten nog vast. Over de toedracht van de steekpartij bij Club Vibes is nog niets bekend.